Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu - Son Dakika

Ölmeden önce öyle bir sürpriz yaptı ki, tabuttan gelen ses herkesi hıçkırığa boğdu

Instagram'da günün en çok paylaşılan videosu, izleyenleri hem güldürdü hem de ağlattı. Söz konusu videoda, vefat eden bir adamın yakınları kendisini gömerken üzülmesin diye kaydettiği ses yer aldı.

BAZILARI AĞLADI BAZILARI GÜLDÜ

Adamın ölmeden önce "Tabutumun yanına koyun" diye vasiyet ettiği ses kaydı, bazı insanları ağlatırken bazı insanları da güldürdü. Adam, ses kaydında sert bir cisme vurarak, "Öldüm galiba, burada nefes alabilir miyim? Beni buradan çıkarın" dediği duyuluyor.

"DAHA DA AĞLARDIM"

Videoya sosyal medyada binlerce yorum geldi. Kullanıcılar, böyle bir sürprizin kendilerini mutlu etmekten daha çok ağlatacağı görüşünü savundu. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu bizi güldürmekten çok ağlatırdı" ifadelerini kullandı.