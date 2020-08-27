Ölmeden önce yaptığı mezara defnedildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden 72 yaşındaki Cuma Altun, ölmeden önce kendi elleriyle yaptığı mezara defnedildi.

14 çocuk, 35 torun sahibi Cuma Altun, 5 yıl önce Dulkadiroğlu ilçesi Baydemirli Mahallesi'ndeki arazisine 700 lira harcayarak mermerden mezar yaptı.

Mezarı her gün ziyaret ederek dua ettiği öğrenilen Altun, aradan geçen 5 yıl sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi vasiyeti üzerine yaptığı mezarına defnedildi.

Cuma Altun'un ölmeden önce, "Bu mezarı görünce içime ferahlık geliyor, benim son evim" dediği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ