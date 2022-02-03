Üye Girişi
"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti - Son Dakika

"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti

03.02.2022 18:54
"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti

Sakarya'da boşandığı eşini bıçakla alıkoyduğu iddia edilen ve çıkarıldığı mahkemece tahliye edilen şüphelinin davasında Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek konunun takipçisi olacağını duyurdu.

Sakarya'da boşandığı eşini bıçakla alıkoyduğu iddia edilen ve çıkarıldığı mahkemece tahliye edilen şüphelinin davasında Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek konunun takipçisi olacağını duyurdu.

Sakarya'da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia etti. Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan kadın yetkililerden yardım istedi. Konuya ilişkin ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin tahliye kararına istinaden itiraz dilekçesi sunarak olayın takipçisi olacağını duyurdu. - SAKARYA

YORUMLAR
500

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Ölmek istemiyorum' diyerek yardım istemişti: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:34 DEAŞ liderinin öldürüldüğü operasyondan feci görüntüler! Çok sayıda sivil öldürüldü
18:33 Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte kulüpten yapılan açıklama
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
18:30 Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu
17:59 İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil
17:58 "Top taca çıksın diye dua ediyorum" dedi, Fenerbahçe'ye geri döndü! Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı
17:57 Bir bu eksikti! Kuşlar arasında yayılan salgın hastalık 1 insanı öldürdü
17:21 TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 19:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement