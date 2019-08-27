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Ölmek istemiyoruz

1 saat önce

Artvin-Arhavi'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut için sahnede pankart açtı.

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Artvin- Arhavi'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut için sahnede pankart açtı. Kadına şiddet olaylarına tepki gösteren Uluğ, "Dünyada ölümden başkası yalan" diyerek "Yalan" şarkısını seslendirdi.

Emine Bulut, Arhavi, Artvin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:59 
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