Ölmek istemiyoruz

Artvin- Arhavi'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut için sahnede pankart açtı. Kadına şiddet olaylarına tepki gösteren Uluğ, "Dünyada ölümden başkası yalan" diyerek "Yalan" şarkısını seslendirdi.