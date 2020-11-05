"Ölmek istemiyoruz" diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor - Son Dakika

"Ölmek istemiyoruz" diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor

05.11.2020 13:57

Şanlıurfa'da yaşayan talasemi hastası Suriye uyruklu kardeşler, "Ölmek istemiyoruz" diyerek ilik nakli için yardım istedi.

Şanlıurfa'da yaşayan talasemi hastası Suriye uyruklu kardeşler, "Ölmek istemiyoruz" diyerek ilik nakli için yardım istedi.

Suriye'de yaşanan iç savaş ve şiddet olayları nedeniyle 7 yıl önce Halep kentinden kaçmak zorunda kalan Hıdır ailesi, Şanlıurfa'ya yerleşti. 1 yaşındayken Akdeniz anemisinin en ağır şekilde görüldüğü Talasemi Majör hastası olduğu öğrenilen ailenin 18 yaşındaki kızları Sakine Hıdır'ın tedavisi de Türkiye'de devam etti. Her geçen gün hastalığı ağırlaşan kızın dalağı ameliyatla alındı. İşitme kaybı da yaşayan Hıdır, daha sonraki süreçte tedavi olmak için birçok hastaneye gitti. Sürekli kan değişimi yapılması gereken Sakine Hıdır'a tedavisinin aileden birinin ilik nakliyle olabileceği söylendi.

ABİSİ BAĞIŞÇI OLDU

Aileden birinin iliğinin hayatını kurtaracağını öğrenen Sakine Hıdır'a ağabeyi bağışçı oldu. Kendisine uygun iliği de bulan Hıdır'a devlet hastanesinde naklinin yapılamayacağı, özel bir hastanede yapması gerektiği iletildi.

AİLE İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Sakine'yi tedavi etmek için çaba harcayan aile, ikinci şoku 8 yaşındaki çocukları Halid'in de talasemi hastası olduğunu öğrendiklerinde yaşadı. Maddi durumları iyi olmadığı için çocuklarını tedavi ettiremeyen aile, kendilerine uzanacak bir yardım eli beklemeye başladı.

"İLİK NAKLİ OLMAZSAN 20 YAŞINDA ÖLÜRSÜN"

Maddi durumlarının kötü olduğunu belirten Sakine Hıdır, ölmek istemediğini, devletin kendisine yardım etmesini istediğini söyleyerek, "Suriyeliyim, 19 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Her ay kan alıyorum. Bu hastalık yüzünden doktorlar dedi ki eğer ilik nakil ameliyatı olmazsam 20 yaşında ölürüm ve ben ölmek istemiyorum. Ben çok şey yaşamak istiyorum. Benim gibi çok hasta var. Biraz yardım yeterli. Benim kardeşimin de aynı hastalığı var. Sizden rica ediyorum. Bu ameliyat için bize biraz yardım edin çünkü ben bu hastalığı çok ağır yaşıyorum. İyileşmek için ilik ameliyatı olmam lazım. Banim abim bana ilik verecek ama özel hastanede vermesi gerekiyor. Suriyeli olduğum için devlet hastanesinde yapamıyorlar. Biz gittik dediler ki Suriyeli olduğunuz için sizi ameliyat yapamıyorlar, özel hastaneye gitmeniz gerekiyor ama bizim imkanımız yok, o yüzden gidemedik" dedi.

Ablasıyla aynı hastalığı taşıyan ve ölmek istemediğini söyleyen Halid ise "Ben ameliyat olmak istiyorum. Ben ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sakine'ye ilik vermek istediğini söyleyen sara hastası abisi Ala Hıdır ise "Ben Sakine'nin abisiyim. Ameliyat olduğunda iliği ben vereceğim. Sakine'nin ölmesini istemiyoruz, Halid'in de ölmesini istemiyorum" diye konuştu.

(Bekir Şeyhanlı - Şinasi İnan/İHA)

Ölmek istemiyoruz diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor
Ölmek istemiyoruz diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor

Şanlıurfa, Talasemi, Sakine, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ölmek istemiyoruz' diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor - Son Dakika


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