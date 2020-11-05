"Ölmek istemiyoruz" diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor - Son Dakika

"Ölmek istemiyoruz" diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor

05.11.2020 23:02

"Ölmek istemiyoruz" diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor - Talasemi hastası Suriyeli kız ilik nakli için yardım istedi Şanlıurfa'da yaşayan talasemi hastası Suriye uyruklu kardeşler, "Ölmek istemiyoruz" diyerek ilik nakli için yardım istedi.

"Ölmek istemiyoruz" diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor

- Talasemi hastası Suriyeli kız ilik nakli için yardım istedi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşayan talasemi hastası Suriye uyruklu kardeşler, "Ölmek istemiyoruz" diyerek ilik nakli için yardım istedi.

Suriye'de yaşanan iç savaş ve şiddet olayları nedeniyle 7 yıl önce Halep kentinden kaçmak zorunda kalan Hıdır ailesi, Şanlıurfa'ya yerleşti. 1 yaşındayken Akdeniz anemisinin en ağır şekilde görüldüğü Talasemi Majör hastası olduğu öğrenilen ailenin 18 yaşındaki kızları Sakine Hıdır'ın tedavisi de Türkiye'de devam etti. Her geçen gün hastalığı ağırlaşan kızın dalağı ameliyatla alındı. İşitme kaybı da yaşayan Hıdır, daha sonraki süreçte tedavi olmak için birçok hastaneye gitti. Sürekli kan değişimi yapılması gereken Sakine Hıdır'a tedavisinin aileden birinin ilik nakliyle olabileceği söylendi.

Abisi bağışçı oldu

Aileden birinin iliğinin hayatını kurtaracağını öğrenen Sakine Hıdır'a ağabeyi bağışçı oldu. Kendisine uygun iliği de bulan Hıdır'a devlet hastanesinde naklinin yapılamayacağı, özel bir hastanede yapması gerektiği iletildi.

Aile ikinci şoku yaşadı

Sakine'yi tedavi etmek için çaba harcayan aile, ikinci şoku 8 yaşındaki çocukları Halid'in de talasemi hastası olduğunu öğrendiklerinde yaşadı. Maddi durumları iyi olmadığı için çocuklarını tedavi ettiremeyen aile, kendilerine uzanacak bir yardım eli beklemeye başladı.

"İlik nakli olmazsan 20 yaşında ölürsün"

Maddi imkanlarının iyi olmadığını belirten Sakine Hıdır, ölmek istemediğini, kendisine yardım edilmesini istediğini söyleyerek; "Suriyeliyim, 19 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Her ay kan alıyorum. Bu hastalık yüzünden doktorlar dedi ki, 'eğer ilik nakil ameliyatı olmazsam 20 yaşında ölürsün' ve ben ölmek istemiyorum. Ben çok şey yaşamak istiyorum. Benim gibi çok hasta var. Biraz yardım yeterli. Benim kardeşimin de aynı hastalığı var. Sizden rica ediyorum. Bu ameliyat için bize biraz yardım edin çünkü ben bu hastalığı çok ağır yaşıyorum. İyileşmek için ilik ameliyatı olmam lazım. Benim abim bana ilik verecek ama özel hastanede vermesi gerekiyor. Maddi imkanlarımız iyi değil. Özel hastanede tedavimin yapılabilmesi için uzanacak bir yardım elini bekliyoruz."

Ablasıyla aynı hastalığı taşıyan ve ölmek istemediğini söyleyen Halid ise "Ben ameliyat olmak istiyorum. Ben ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sakine'ye ilik vermek istediğini söyleyen sara hastası abisi Ala Hıdır ise "Ben Sakine'nin abisiyim. Ameliyat olduğunda iliği ben vereceğim. Sakine'nin ölmesini istemiyoruz, Halid'in de ölmesini istemiyorum" diye konuştu.

Ölmek istemiyoruz diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor
Ölmek istemiyoruz diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor
Ölmek istemiyoruz diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor
Ölmek istemiyoruz diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor

İlik Nakli, Talasemi, Suriyeli, Suriye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Ölmek istemiyoruz' diyen kardeşler uzatılacak yardım elini bekliyor - Son Dakika


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