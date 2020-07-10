Ölmek isteyen kadını ırmağa atlayıp kurtardı - Son Dakika

Ölmek isteyen kadını ırmağa atlayıp kurtardı

Ölmek isteyen kadını ırmağa atlayıp kurtardı Mersin'de intihar etmek için ırmağa atlayan kadın, olayı görüp hiç düşünmeden suya atlayan genç tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı Mersin'in Silifke ilçesinde bunalıma giren ve ırmağa atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın,...

Ölmek isteyen kadını ırmağa atlayıp kurtardı

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Mersin'de intihar etmek için ırmağa atlayan kadın, olayı görüp hiç düşünmeden suya atlayan genç tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bunalıma giren ve ırmağa atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, olayı görüp hiç düşünmeden suya atlayan genç tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Ayşe Ş. yürüyerek Göksu Irmağı kenarına geldi. Ayşe Ş., hiçbir şey olmamış gibi korkuluklardan atlayıp kendini suya bıraktı.

Şans eseri koca bir taşa takılarak suda bir müddet kalan Ayşe Ş.'yi gören bir genç, kadının arkasından ırmağa atladı. Genç, kendinden geçmiş vaziyetteki kadını suyun üzerinde tutmaya devam ederken, olay yerine gelen vatandaşlar kadını yukarı çekti.

Baygın bir vaziyette sudan çıkarılan kadına ilk müdahale olay yerine çağrılan ambulansta 112 görevlileri tarafından yapıldı. Kadın daha sonra Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayşe Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Silifke, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölmek isteyen kadını ırmağa atlayıp kurtardı - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • Ajdar: Yabancı bir ülkede olsa gence madalya verirlerdi bu ülkede kimsenin umrumda değil ölende kurtaranda. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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