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Ölmek üzere olan çocuğu kurtardı! Kullandığı tekniği televizyondan görmüş - Son Dakika

Ölmek üzere olan çocuğu kurtardı! Kullandığı tekniği televizyondan görmüş

11.07.2021 14:47

Bursa'da annesiyle gittiği dükkanda küçük çocuğun yediği şeker boğazına kaçtı. Çalışanlar ne kadar müdahale etse de çocuğun boğazındaki şekeri çıkartamadı. Anne feryat figan bağırırken, yan dükkanda durumu gören bir kuaför çocuğun yanına gelerek, bir gün önce televizyonda izlediği tekniklerle çocuğa hayati müdahaleyi yaptı. Çocuk kurtulurken, anne sevinçten baygınlık geçirdi.

Mudanya ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, annesiyle birlikte dükkana alışveriş için giren minik çocuğun yediği şeker boğazına kaçtı. Çocuğun nefes alamayıp morardığını gören alışveriş merkezi çalışanları, ne kadar müdahale etse de çocuğun boğazındaki şekeri çıkartamadı.

BİR GÜN ÖNCE TELEVİZYONDA İZLEMİŞ

Her geçen dakika daha da fenalaşan çocuğun ölmek üzere olduğunu gören annesi feryat etmeye başladı. Annenin feryadını duyan yan dükkandaki kuaför Ercan Uşak, oraya giderek, ne olduğu anlamaya çalıştı. Uşak, çocuğun boğazına kaçan şekerden dolayı fenalaştığını anlayıp, bir gün önce internette izlediği tekniklerle çocuğa müdahale etti. Uşak, çocuğun boğazındaki şekeri çıkartarak hayata tutunmasını sağladı.

ANNE SEVİNÇTEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kuaför Ercan Uşak, 2 ay sonra çocuğu olacağını ve doğacak çocuğunun başına böyle bir durum gelmesi halinde nasıl müdahale edeceğiyle ilgili video izlerken bu sağlık tekniğini öğrendiğini söyledi. Çocuğu ölecek diye feryat eden anne, çocuğunun kurtulduğunu görünce sevinçten baygınlık geçirdi. Çocuğun boğazına kaçan şekerin çıkartılması ve annenin baygınlık geçirmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Televizyonda izlediği videolardan öğrendiği teknikle ölmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı

"BİR ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Bir gün önce izlediği videodaki tekniklerle çocuğun hayatını kurtardığını anlatan kuaför Ercan Uşak, "Mudanya ilçesinde 13 yıldır vatandaşa hizmet veriyorum. Evleneli 2 yıl oldu. Allah kısmet ederse 2 ay sonra çocuğum olacak. İlk çocuğum olacağı için çocuğumun başına bir şey gelirse nasıl ilk müdahale edileceğiyle alakalı eğitici videolar izliyordum. İzlediğim videoda çocuğun boğazına bir şey kaçarsa nasıl çıkartılacağı gösteriliyordu. Bu videoyu izledikten bir gün sonra yan dükkanımızdan bir feryat sesi duydum. Hemen sesin geldiği dükkana giderek baktım. İçeride kalabalık vardı. Ne olduğunu baştan anlamaya çalıştım. Sonra çocuğun boğazına şeker kaçtığını ve fenalaştığını gördüm. Bunu gördükten sonra hiç tereddüt etmeden kalabalığın içine dalarak, çocuğa bir gün önce internetten izlediğim videodaki gibi müdahale ettim. Çocuğu baş aşağı çevirip sırtına hafif hafif vurarak boğazına kaçan şekeri çıkarttım. Çocuğa müdahale etmesem belki de ölecekti. Orada bulunanlar müdahale etmiş ama çıkartamamış. İzlediğim videodaki teknikler sayesinde çocuğun hayatını kurtardım. Çocuğun kurtulduğunu gören annesi ise sevinçten bayıldı. Bir çocuğun hayatını kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

Televizyonda izlediği videolardan öğrendiği teknikle ölmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı

"EPEY UĞRAŞTIM ŞEKERİ ÇIKARAMADIM"

Olaya şahit olan İmran Aslan, "Biz iş yerinde arkadaşlarla servis işini nasıl yaparız diye konuşurken, kadın müşterinin çocuğu tıkanmaya başladı. Ben gördüm, direkt müdahale ettim. Epey uğraştım, boğazındaki şekeri çıkartamadım. Komşumuz Ercan sağ olsun gelip çocuğun boğazındaki şekeri çıkarttı" şeklinde konuştu.

"HERKES TELAŞ İÇİNDEYDİ"

Ercan Uşak'ın iş arkadaşı Hayri Korkmaz ise, "Ercan'la 13 yıldır birlikte çalışıyoruz. Arkadaşımızla birlikte küçük bir mola için dükkanın önüne çıkmıştık. O esnada karşı komşu esnaftan sesler yükselmeye başladı. Gidip baktığımızda içeride kalabalık vardı. Herkes telaş içindeydi. Ercan arkadaşımız olaya müdahale edip çocuğun boğazındaki şekeri çıkarttı" diye konuştu.

Ölmek üzere olan çocuğu kurtardı! Kullandığı tekniği televizyondan görmüş

alışveriş merkezi, Kuaför, Uşak, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölmek üzere olan çocuğu kurtardı! Kullandığı tekniği televizyondan görmüş - Son Dakika


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