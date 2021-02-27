Ölmek üzere olan kedinin hayatını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ölmek üzere olan kedinin hayatını kurtardı

27.02.2021 12:23

DÜZCE'de, paket lastiği geçirilen boynunda derin kesik oluşan sokak kedisi, Dursun Özçelik (55) tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edilerek, sağlığına kavuştu.

DÜZCE'de, paket lastiği geçirilen boynunda derin kesik oluşan sokak kedisi, Dursun Özçelik (55) tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edilerek, sağlığına kavuştu. Özçelik sahiplendiği kediye 'Şanslı' adını verdi.

Düzce'de Doğanlı köyünde yaşayan Dursun Özçelik, iş yeri yakınında bir sokak kedisinin yürümekte güçlük çetiğini fark etti. Kediyi kucağına aldığında boynunda yara olduğunu gördü. Özçelik, ölmek üzere olan kediyi, hemen veteriner kliniğine götürdü. Veteriner tarafından yapılan kontrolde, kedinin boynunda paket lastiği olduğu, lastiğin boynu ile kafasında derin kesikler oluşturduğu görüldü. Lastik boynundan çıkarılan kedi, tedavi edildi.  Dursun Özçelik, sahiplendiği kediye, 'Şanslı' adını verdi

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Dursun Özçelik, "Boynunda kırmızılık gördüm, yardım et dercesine bağırıyordu. Baktım boynu çok kötü olmuş. Aldım veterinere götürdüm. Veterinerde fark ettik ki lastik boynuna geçmiş. Herhalde birileri geçirdi. Çıkarmaya çalıştıkça yırtmış. Çıkarmaya çalışırken kulağının üzerine doğru getirmiş. Lastiğin kaldığı yerler yarılmış. Adını Şanslı koyduk. Buna şans yardım etti" dedi.

Özçelik, "Duyarlı olmak lazım. Çocukları hayvan sevgisine alıştırmak ve aşılamak gerekiyor. Bunlarda da can var sonuçta. Şu anda o kadar rahatladı ki bundan sonra güzelce iyileşecek. İlaçlarını aldık pansumanını yapacağız. Bizim maskotumuz olacak" diye konuştu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Dursun Özçelik, Veteriner, Doğanlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölmek üzere olan kedinin hayatını kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:42 3 yıllık imza atacak! Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boş evlerin kira fiyatlarına etkisiyle ilgili çalışma yapılıyor
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'daki boş evlerle ilgili bakanlık harekete geçiyor
19:28 Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
19:23 Kim Min-jae'ye rakip olacak! Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
18:38 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı
18:34 Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı
18:17 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopteri gönderecek
18:15 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 19:57:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ölmek üzere olan kedinin hayatını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement