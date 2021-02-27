Ölmek üzere olan kedinin hayatını kurtardı

DÜZCE'de, paket lastiği geçirilen boynunda derin kesik oluşan sokak kedisi, Dursun Özçelik (55) tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edilerek, sağlığına kavuştu. Özçelik sahiplendiği kediye 'Şanslı' adını verdi.

Düzce'de Doğanlı köyünde yaşayan Dursun Özçelik, iş yeri yakınında bir sokak kedisinin yürümekte güçlük çetiğini fark etti. Kediyi kucağına aldığında boynunda yara olduğunu gördü. Özçelik, ölmek üzere olan kediyi, hemen veteriner kliniğine götürdü. Veteriner tarafından yapılan kontrolde, kedinin boynunda paket lastiği olduğu, lastiğin boynu ile kafasında derin kesikler oluşturduğu görüldü. Lastik boynundan çıkarılan kedi, tedavi edildi. Dursun Özçelik, sahiplendiği kediye, 'Şanslı' adını verdi

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Dursun Özçelik, "Boynunda kırmızılık gördüm, yardım et dercesine bağırıyordu. Baktım boynu çok kötü olmuş. Aldım veterinere götürdüm. Veterinerde fark ettik ki lastik boynuna geçmiş. Herhalde birileri geçirdi. Çıkarmaya çalıştıkça yırtmış. Çıkarmaya çalışırken kulağının üzerine doğru getirmiş. Lastiğin kaldığı yerler yarılmış. Adını Şanslı koyduk. Buna şans yardım etti" dedi.

Özçelik, "Duyarlı olmak lazım. Çocukları hayvan sevgisine alıştırmak ve aşılamak gerekiyor. Bunlarda da can var sonuçta. Şu anda o kadar rahatladı ki bundan sonra güzelce iyileşecek. İlaçlarını aldık pansumanını yapacağız. Bizim maskotumuz olacak" diye konuştu.