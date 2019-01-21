Ölmek Üzere Olan Kedinin Son Halini Görünce Çok Şaşıracaksınız
1 saat önce
Ölmek üzere olan kedinin son halini görünce çok şaşıracaksınız.
Ölmek üzere olan kedinin son halini görünce çok şaşıracaksınız
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:06 Kaynak: Youtube
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