Ölmek üzere olan köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika
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Ölmek üzere olan köpeği jandarma kurtardı

02.06.2022 11:20
Ölmek üzere olan köpeği jandarma kurtardı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde besin zehirlenmesi nedeniyle ölmek üzere olan köpek, jandarma ekiplerince veterinere götürülerek kurtarıldı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde besin zehirlenmesi nedeniyle ölmek üzere olan köpek, jandarma ekiplerince veterinere götürülerek kurtarıldı.

Reşadiye ilçesi merkezinde bir kişi, yolda hareketsiz yatan ve ağzından köpük gelen sahipsiz bir köpek gördü. Köpeğin zehirlendiğinden şüphelenen kişi, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından alınan köpek veterinere götürüldü. Veterinerde muayene edilen köpeğin besin zehirlenmesi yaşadığı belirlendi. Tedavisi yapılan köpek sağlığına kavuşturuldu.


Ölmek üzere olan köpeği jandarma kurtardı
Ölmek üzere olan köpeği jandarma kurtardı
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Kaynak: DHA

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