Ölmek üzere olan sokak köpeğine itfaiye yardım etti - Son Dakika

Arnavutköy'de tel örgülere sıkışan ve açlıktan ölmek üzere olan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan sokak köpeğinin açlıktan bitkin düştüğünü gören ekipler, elleriyle besledi ve su verdi.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde bir tel örgüye takılan ve birkaç gündür sıkıştığı yerden çıkamayan sokak köpeği itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sokak köpeğinin açlıktan bitkin düştüğünü gören ekipler elleri ile köpeği besledi ve su verdi. İtfaiye ekiplerinin o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL