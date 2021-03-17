Ölmek üzere olan uyuz köpeğin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuz hastalığına yakalanan ve ölmek üzereyken Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından bulunan sokak köpeğinin tedavisi devam ediyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde uyuz hastalığı nedeniyle ölmek üzere olan sokak hayvanı için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri mücadele veriyor. Günlük aşı, mama ve ihtiyaçları karşılanan sokak hayvanı için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin sıcak yuva olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Mustafa Ensar Ergenç, uyuz vakası olarak gelen köpeğin aralıksız bir şekilde tedavi edildiğini söyledi. Ergenç, "Erçek bölgemizden bir şikayet geldi, olay yerine ekiplerimizi gönderdik. Uyuz olan köpeği arkadaşlar alıp getirdi. Yapılan ilk müdahalede köpeğin ileri derecede uyuz olduğu ve vücudunda derin yaraların bulunduğu gözlendi. Tedaviye hemen başladık, aşıları yapıldı. Şu an tedaviye devam ediyoruz" dedi.

Sokak hayvanlarına bir yılda 80 ton mama

2021 yılı planlamasına göre sokak hayvanlarına 80 ton mama dağıtılacağını kaydeden Ergenç, "Genel durumu düzeldikten sonra gerekli tedavileri daha derin bir şekilde yapacağız. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kısırlaştırma çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor. Ayda 150 köpek kısırlaştırıyoruz. 2020 yılında 4 bin köpek kısırlaştırdık. Bu köpeklerin, ağır yaralı olanlarını bakım merkezimize alıp tedavilerini yapıyoruz. Trafik kazası sonucu gelen kırık vakalara da müdahalelerini burada yapılıyor. Hayvanlarımıza elimizden geldiğince bakmaya, beslemeye çalışıyoruz. Ayrıca günlük 200 kilogram mama dağıtıyoruz. 2021 yılı planlamasında 80 ton mama aldık. Bu mamaların hepsini sokak hayvanlarına dağıtacağız" diye konuştu.

Hayvan sever ve vatandaşlara da çağrıda bulunan Ergenç, hasta sokak hayvanlarının kendilerine bildirilmesini isteyerek, "Vatandaşlarımız karşılaştıkları hasta hayvanlar için bize bilgi verdiği takdirde hemen müdahale ediyoruz. Gerekirse bulunduğu bölgede uyuz ve dış parazit aşılarını yapabiliriz. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Hayvan severlerle ortak çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - VAN