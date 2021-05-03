ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU

03.05.2021 13:25

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yerde bir ağaç kavuğunda ıslak halde ölmek üzeriyken bulunan 4 yavru sincap Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata tutunmayı başardı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yerde bir ağaç kavuğunda ıslak halde ölmek üzeriyken bulunan 4 yavru sincap Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata tutunmayı başardı. Veteriner hekimler 1- 1,5 aylık sincapları yaşatabilmek için anne şefkatinde davranarak enjektöre süt doldurup besledi.

Pamukkale'nin Korucuk Mahallesi'nde 3 hafta önce bir vatandaş, yerde ağaç parçasının kavuğunda ıslak ve bitkin halde 4 yavru sincap buldu. Henüz 1- 1.5 aylık oldukları ifade edilen sincaplar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Burada yapılan kontrolde annelerinin öldüğü sanılan yavru sincapların uzun süredir aç ve bakıma muhtaç oldukları belirlendi. Sincaplar çok küçük oldukları için bir süre Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından enjektöre süt doldurularak beslendi. Daha sonra ceviz, fındık ve meyve gibi besinleri de yemeye başlayan yavrular, 2 haftadan fazla süren tedavi ve bakımlarının ardından sağlıklarına kavuştu. Minik sincaplar, kendileri için yapılan ahşap yuvalarının yaşam bölgelerindeki ağaçlara yerleştirilmesinin ardından doğal hayatlarına bırakıldı. Yavruların bir süre burada doğal hayata alışmalarının takip edileceği kaydedildi.

'GÜNLÜK TAKİPLERİNİ YAPACAĞIZ'

Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, bitkin bir halde bulunan yavru sincapların kendilerine ulaştırılmasının hemen ardından tedavilerine başladıklarını belirtip, Yavru sincapları korumaya aldık. Onları büyüttük ve onlar için güzel yuvalar yapıp doğal yaşam alanlarına bıraktık. Günlük olarak takiplerini yapmayı sürdüreceğiz. Bir süre doğaya alışmalarını takip edeceğiz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokak hayvanlarına modern şartlarda hizmet veren ve Türkiye'ye örnek olan tesisin zaman zaman vahşi doğaya da şefkat elini uzattığını söyledi.

ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU
ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU
ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU
ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU
ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU

Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU - Son Dakika


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