Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata tutundu - Son Dakika

Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata tutundu

03.05.2021 19:17

Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata tutundu Ağaç kovuğunda bulunan yavru sincaplar anne şefkatiyle beslendi Ölmek üzereyken Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 4 yavru sincap hayata tutunmayı başardı.

Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata tutundu

Ağaç kovuğunda bulunan yavru sincaplar anne şefkatiyle beslendi

DENİZLİ - Ölmek üzereyken Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 4 yavru sincap hayata tutunmayı başardı. Henüz 1-1,5 aylık yavruları anne şefkatinde, enjektöre süt doldurup besleyen veteriner hekimler, büyük alkış topladı.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Merkez son olarak, 4 minik sincabın hayata tutunmasına sahne oldu. Korucuk Mahallesinde duyarlı bir vatandaş yaklaşık 2,5 hafta önce yerde duran bir ağaç parçasının kovuğunda ıslak ve bitkin halde 4 yavru sincap buldu. Henüz 1-1,5 aylık oldukları ifade edilen sincaplar ölmek üzereyken Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Burada yapılan kontrolde yavru sincapların uzun süredir aç oldukları belirlenirken, annelerinin ise öldüğü tahmin edildi.

Doğal hayata alışmaları takip edilecek

Hemen tedavilerine başlanan sincaplar çok küçük oldukları için bir süre Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından enjektöre süt doldurularak anne şefkatinde beslendi. Daha sonra ceviz, fındık ve meyve gibi besinleri de yemeye başlayan yavrular 2 haftadan fazla süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Minik sincaplar kendileri için yapılan ahşap yuvaların yaşam bölgelerindeki ağaçlara yerleştirilmesinin ardından doğal hayatlarına bırakıldı. Yavru sincapların bir süre burada doğal hayata alışmalarının takip edileceği kaydedildi.

"Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür "

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, bitkin bir halde bulunan yavru sincapların kendilerine ulaştırılmasının hemen ardından tedavilerine başladıklarını belirtti. Sokak hayvanlarının yanında vahşi doğada bulunan hasta, yaralı ve kaza geçirmiş hayvanlara da müdahale ettiklerini anlatan Alkaya, "Yavru sincapları da korumaya aldık. Onları büyüttük ve onlar için güzel yuvalar yapıp doğal yaşam alanlarına bıraktık. Günlük olarak takiplerini yapmayı sürdüreceğiz. Bir süre doğaya alışmalarını takip edeceğiz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her can bizim için çok kıymetli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokak hayvanlarına modern şartlarda hizmet veren ve Türkiye'ye örnek olan tesisin zaman zaman vahşi doğaya da şefkat elini uzattığını söyledi. Yavru sincaplara anne şefkatinde bakılarak hayatta tutulduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Tüm canlılar bize emanet, her can bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda tüm canlılara sahip çıkmamız, onları korumamız gerekiyor. Çünkü bu dünya hepimizin, bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Emeği geçen veteriner hekimlerimize, duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata tutundu
Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata tutundu
Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata tutundu
Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata tutundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ölmek üzereyken bulunan yavru sincaplar hayata tutundu - Son Dakika


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