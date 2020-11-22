Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor - Son Dakika

Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor

22.11.2020 11:53

Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor Ölmek üzereyken buldukları 'Toki'yi yaşama döndürdüler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunan köpek, yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor

Ölmek üzereyken buldukları 'Toki'yi yaşama döndürdüler

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunan köpek, yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 'Toki' ismi verilen köpekğin 6 ay süren tedavi ve bakımı neticesindeki değişimi görenleri şaşırtıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan Akçakoca TOKİ Konutları bölgesinde, Ağustos ayında vatandaşlar tarafından uyuz hastalığı sebebi ile tüm tüyleri dökülmüş, yemek bulamadığı için ölmek üzere olan bir kangal cinsi köpek bulundu. Vatandaşlar köpeğin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. 'Köpeğin durumunu gören Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği üyeleri harekete geçti. Dernek gönüllüleri buldukları köpeği özel bir veteriner kliniğine götürdüler. Yaşlı olması nedeni ile aç kaldığı için hastalandığı belirlenen köpek tedavi altına alındı. 10 gün süren tedavisinin ardından ölümden dönen köpek iyileşmeye başladı. TOKİ konutları çevresinde bulunması nedeni ile 'Toki' ismi verilen köpek, daha sonra dernek üyeleri tarafından klinikten alınarak özel bir alanda bakıma alındı. Yaklaşık 6 aydır dernek üyeleri tarafından bakımı sürdürülen 'Toki' sağlığına kavuştu. Tüyleri tekrardan uzayan 'Toki', değişimi ile görenleri şaşırtıyor.

"Hiçbir tüyü kalmamış, yemek bulamamış, ölüme yatmış şekilde bulunmuş"

Toki'nin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "İzmit Akçakoca TOKİ konutları mevkiinde, maalesef vücudunda hiçbir tüyü kalmamış, yemek bulamamış, ölüme yatmış şekilde bulunmuş. Bir gönüllü fotoğrafını çekip, bir yerel gazeteye vererek iyileştirilmesini istemiş. Bizim de bu haber üzerine bilgimiz oldu. Hemen müdahale ettik. TOKİ konutları çevresinde bulunduğu için adını da TOKİ koyduk. Hemen veteriner kliniğine aldırdık. Çok yaşlı olduğu tespit edildi. Kangal köpeği, yıllarca bakılıp atılmış köpeklerden. TOKİ'nin tedevasini yaklaşık 10 gün boyunca klinikte devam ettirdik. Uyuz banyosu, ilaçları, kan bakımı ile tedavisini yaptırdık. Daha sonra klinikte daha fazla tutamadık. Gönüllülerimizden bir tanesinin burada keçilerine baktığı alan var. Bize küçük bir yer tahsisi etti. Kurtardığımız, yaşama döndürdüğümüz canlara bir süreliğine burada bakıyoruz. Tokimizi de bu alana aldık. Bizler de iki günde bir gelip bakımını yapıyoruz. TOKİ erkek. Kısır olduğu için yaşlılığına rağmen biraz çapkın. Onun için buradaki erkeklerle de kavga edip kendisini yaralayabiliyor. Şimdi de biraz yaraları oluşmuş, gerekli tedaviyi yaptık. Gayet mutlu.

"Toki gibi birçok canımız var, tedavisini yaptırdığımız ama borcunu ödeyemediğimiz"

Toki'nin sağlığına kavuşmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ketanağ, en büyük problemlerinin tedavi ettirdikleri sokak hayvanları için maddi destek bulamadıklarını ifade ederek, "Toki ölüme yatmış durumdaydı, ölmek üzereydi. Şu an hayatta. Uyuz hastalığına gıda bulamadığı için bağışıklığı düşmüş e yakalanmış. Beslenemediği için hastalık her yere yayılıyor ve bir süre sonra ölümle burun buruna geliyorlar. Tok de ölümden döndü. Bizim en büyük problemimiz tedavi ettirdiğimiz TOKİ ve nice canlara kaynak bulamıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden TOKİ'nin tedavisi için ilan açtık. Birkaç gönüllümüzün desteği oldu ve TOKİ'nin tedavi ücretinin 300 TL'si ödendi. Ama geriye kalan 700 TL kliniğe borç olarak durmakta. TOKİ gibi birçok canımız var, tedavisini yaptırdığımız ama borcunu ödeyemediğimiz. İnsanlar zarar vermesinler. Sevmek zorunda değilsiniz ama onların yaşam haklarına saygı duy, ona tekme atma. Yeryüzü sadece insanların değil. Destek olamıyorsanız, köstek olmayın. İnsanlara bu mesajı verebiliriz" diye konuştu.

Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor
Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor
Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor
Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor

Kocaeli, İzmit, Köpek, Toki, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor - Son Dakika


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