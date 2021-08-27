Ölmeyi bekleyen leyleği jandarma kurtardı - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından ölmek üzereyken bulunan kara leylek tedavisi yapılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri Porsuk Çayı kenarında sazlıklar içinde uçamayan kara leyleği gördü. Ölmeyi bekleyen leyleği alan jandarma durumu Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede leyleği jandarmandan alan doğa korumaya bağlı ekipler, tedavisini yapmak üzere Eskişehir'e getirdi. Burada tedavisi tamamlanacak olan leyleğin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR