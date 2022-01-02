"Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ta Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi (20) kanlar içinde buldu.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

''ÖLMEZDİM'' ADLI ŞARKININ SÖZLERİNİ PAYLAŞMIŞ

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından ''Ölmezdim'' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

MEHMET PİŞKİN DETAYI

ODTÜ Makina mezunu 35 yaşındaki Mehmet Pişkin 16 Ekim 2014 tarihinde Facebook'ta veda videosu paylaştıktan sonra intihar etmişti. Pişkin'in intihar notu Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 20 yaşındaki Aysel'in de ölmeden önce sözlerini paylaştığı ''Ölmezdim'' adlı şarkısının klibinde Pişkin'in videosundan kesitler olması dikkatlerden kaçmadı.