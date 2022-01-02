Üye Girişi
"Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

"Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu

02.01.2022 14:07

Zonguldak'ta evinde göğsünden silahla vurulmuş olarak ölü bulunan 20 yaşındaki Aysel İleri'nin, olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından ''Ölmezdim'' adlı şarkının sözlerini paylaşması dikkat çekti. Şarkının video içerik platformu YouTube'daki klibinde ise yıllar önce intihar notu paylaşarak intihar eden Mehmet Pişkin'in olması tedirgin etti.

Zonguldak'ta Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi (20) kanlar içinde buldu.

20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu! Ölümden saatler önce paylaştığı şarkıda dikkat çeken Mehmet Pişkin detayı

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu! Ölümden saatler önce paylaştığı şarkıda dikkat çeken Mehmet Pişkin detayı

''ÖLMEZDİM'' ADLI ŞARKININ SÖZLERİNİ PAYLAŞMIŞ

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından ''Ölmezdim'' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu! Ölümden saatler önce paylaştığı şarkıda dikkat çeken Mehmet Pişkin detayı

MEHMET PİŞKİN DETAYI

ODTÜ Makina mezunu 35 yaşındaki Mehmet Pişkin 16 Ekim 2014 tarihinde Facebook'ta veda videosu paylaştıktan sonra intihar etmişti. Pişkin'in intihar notu Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 20 yaşındaki Aysel'in de ölmeden önce sözlerini paylaştığı ''Ölmezdim'' adlı şarkısının klibinde Pişkin'in videosundan kesitler olması dikkatlerden kaçmadı.

20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu! Ölümden saatler önce paylaştığı şarkıda dikkat çeken Mehmet Pişkin detayı
YORUMLAR
500

Mehmet Pişkin, Zonguldak, İntihar, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Ölmezdim' şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin         
14:04
Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı göndermede bulundu Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı göndermede bulundu         
11:47
Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü         
11:06
Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı         
10:42
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50

Son Dakika Haberleri
14:07 "Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu
14:04 Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
13:39 Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme
13:33 Kentte aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı
13:19 Anketçiden siyasi tablo hakkında açıklamalar: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar
13:17 2021'nin en zengin 10 ismi belirlendi
13:09 6 haftalık ömrünün kaldığını öğrenen anneden duygusal paylaşım
12:53 Fenerbahçe, Okan Buruk'a teklif götürüyor
12:52 Arkeologlar, mezarlıkta servet değerinde yüzük buldu
12:40 Stokçuluk yapanlara ceza üst sınırı 2 milyon liraya çıkarılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 14:14:15. #1.11#
SON DAKİKA: "Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement