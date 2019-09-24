Olmuksan İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kut, yurtdışında önemli bir göreve
1 saat önce
Olmuksan International Paper'ın İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kut, yurtdışında önemli bir göreve getirildi.
Olmuksan International Paper'ın İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kut, yurtdışında önemli bir göreve getirildi. International Paper'da Güney Batı Avrupa ekibinin inşası Ayça Kut'a emanet olacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:45
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