Son Dakika Haberleri: Olmuksan İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kut, yurtdışında önemli bir göreve
Son Dakika Ekonomi Haber

Olmuksan İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kut, yurtdışında önemli bir göreve

1 saat önce

Olmuksan International Paper'ın İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kut, yurtdışında önemli bir göreve getirildi.

Olmuksan İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kut, yurtdışında önemli bir göreve , System.String[]

Olmuksan International Paper'ın İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kut, yurtdışında önemli bir göreve getirildi. International Paper'da Güney Batı Avrupa ekibinin inşası Ayça Kut'a emanet olacak.

Güney Batı, Olmuksan, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımızın Arnavutluk maçı biletleri satışa çıktı
Başakşehir kalesini gole kapatamıyor İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:44:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Olmuksan İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kut, yurtdışında önemli bir göreve
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]