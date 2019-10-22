Olmuksan IP'den 120 milyon TL'lik yatırım
1 saat önce
Oluklu mukavva ambalaj sektörünün öncü firmalarından Olmuksan International Paper, MForce markasıyla yeni yatırımını hayata geçirdi.
Oluklu mukavva ambalaj sektörünün öncü firmalarından Olmuksan International Paper, MForce markasıyla yeni yatırımını hayata geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:34
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