Son Dakika Haberleri: Olmuksan IP'den 120 milyon TL'lik yatırım
Son Dakika Ekonomi Olmuksan IP'den 120 milyon TL'lik yatırım

Olmuksan IP'den 120 milyon TL'lik yatırım

1 saat önce

Oluklu mukavva ambalaj sektörünün öncü firmalarından Olmuksan International Paper, MForce markasıyla yeni yatırımını hayata geçirdi.

Olmuksan IP'den 120 milyon TL'lik yatırım, System.String[]

Oluklu mukavva ambalaj sektörünün öncü firmalarından Olmuksan International Paper, MForce markasıyla yeni yatırımını hayata geçirdi.

Olmuksan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:34 
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