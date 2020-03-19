Olmuksan IP Genel Müdürlüğü'ne atama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Olmuksan IP Genel Müdürlüğü'ne atama - Son Dakika

Olmuksan IP Genel Müdürlüğü'ne atama

28 dakika önce

Olmuksan International Paper'da hali hazırda Anadolu Bölgesi ve Ulusal Satış Kompleksi Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Yılmaz Selçuk, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren şirketin Genel Müdürü olarak atandı.

Olmuksan IP Genel Müdürlüğü'ne atama, System.String[]

Yarım asrı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesiyle Türkiye'de oluklu mukavva ambalaj sektörünün öncü şirketlerinden Olmuksan International Paper'da (Olmuksan IP) yönetim seviyesinde bir atama gerçekleşti.

Olmuksan IP Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı takiben, şirket bünyesinde 20 yıldır pek çok önde gelen pozisyonda görev alan ve halen Anadolu Bölgesi ve Ulusal Satış Kompleksi Genel Müdürü olarak görev yapan Yılmaz Selçuk, şirketin yeni Genel Müdürü olarak atandı. Selçuk, halihazırda Olmuksan International Paper Genel Müdürü olarak görev yapan Ergun Hepvar'ın International Paper'ın ABD'nin Memphis kentindeki genel merkezinde İnovasyon Direktörü olarak yeni görevine başlamak üzere mevcut pozisyonundan ayrılmasının ardından 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini üstlenecek.

Yılmaz Selçuk kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezun olan Yılmaz Selçuk, Olmuksan International Paper'da 2000 yılında üretim mühendisi olarak göreve başlamış; çeşitli görevleri yürüttükten sonra 2004 yılında Üretim Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 2011 yılından itibaren şirket bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Selçuk, 1 Ağustos 2019 tarihinden beri de Anadolu Bölge ve Ulusal Satış Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteydi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:04 Kaynak: Bültenler

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