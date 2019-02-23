Son Dakika Haberleri: Ölmüş Kadının Yüzüklerini Çalıp Kumar Oynayan Polise 3 Ay Hapis

Ölmüş Kadının Yüzüklerini Çalıp Kumar Oynayan Polise 3 Ay Hapis

1 saat önce

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde başkent Lefkoşa'da Genel Hastanesi morgunda görevli polis memuru, ölmüş bir kadının parmaklarındaki yüzükleri çaldı.

Ölmüş Kadının Yüzüklerini Çalıp Kumar Oynayan Polise 3 Ay Hapis, System.String[]
GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde başkent Lefkoşa'da Genel Hastanesi morgunda görevli polis memuru, ölmüş bir kadının parmaklarındaki yüzükleri çaldı. Amirine suçunu itiraf eden polise, 3 ay hapis cezası verildi.

Rum medyasının haberine göre; adı belirtilmeyen 44 yaşındaki polis, araçta taşıdığı tabutun kapağını açarak kadının parmaklarındaki yüzlükleri çaldı. Yüzlükleri satan polis memuru, daha sonra yeni açılan bir kumarhaneye gitti ve parayı kaybetti.

'PİŞMAN OLDU, İTİRAF ETTİ'

Polis memurunun, 15 gün sonra pişman olduğu, kadının ailesine yüzlüklerin parasını ödediği ve kendi amirine de suçunu itiraf ettiği belirtildi. Tutulan tutanak sonrası mahkemeye sevk edilen polis memuruna 3 yıl ertelemeli 3 ay hapis cezası verildi. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:58 Kaynak: DHA

Kıbrıs Rum Kesimi, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasıyla Yasak Aşk Yaşayan Kadına Dakikalarca İşkence Etti, Ölmediğini Görünce Ateşe Verdi ABD'de Market Soyan Hırsız, Benzin Döküp Kasiyeri Yaktı

Venezuela Hükümeti, Ülke Sınırlarını Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı Belçika Meclisi'nde "Sürtük" Krizi Tartışmalara Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 22:25:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölmüş Kadının Yüzüklerini Çalıp Kumar Oynayan Polise 3 Ay Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]