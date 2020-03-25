Ölmüşlerine dua etmek için gölün içine giriyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölmüşlerine dua etmek için gölün içine giriyorlar - Son Dakika

Ölmüşlerine dua etmek için gölün içine giriyorlar

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey'de vatandaşlar, ölmüşlerine dua edebilmek için baraj sularına giriyor.

Ölmüşlerine dua etmek için gölün içine giriyorlar, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey'de vatandaşlar, ölmüşlerine dua edebilmek için baraj sularına giriyor. Baraj suları altında kalan üç mezarlığın durumu köylüleri üzüyor.

Elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy barajının yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından Hamzabey Mahallesi'nde üç mezarlığın bulunduğu araziler sular altında kaldı. Su seviyesinin düşmeye başlamasıyla kabirler yeniden görülmeye başladı.

Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı Hamzabey Mahallesi'nin sakinleri, ölmüşlerine dua edebilmek için suların tamamen çekilmesini bekliyor. Köylülerin bazıları suların kenarında durup dua ederken, bazıları ise hala suyun içinde olan mevtalarına dua etmek için çizmeleri giyip suyun içine giriyor.

Hamzabey'in geçmişinin 800 yıllık olduğunu ifade eden köy sakini Emin Türe, 'Köyümüze 2010 yılında baraj yapılmasıyla birlikte köyümüzün mezarlıkları sular altında kaldı. Şimdi sular çekilince mezarlar ortaya çıktı. Bizde dua etmeye geldik. Suyun altında kalan çok sayıda mezar var. Köyümüzün yeni mezarlığını baraj sularından uzak bir yere taşıdık. Buradakiler eski mezarlar. Bazı köylüler barajın altında kalacak olan mezarlarını yeni mezarlığa taşımıştı" dedi.

(İHA)

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:59:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölmüşlerine dua etmek için gölün içine giriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]