Olpak: İş dünyası kara propagandaya karşı durmalı
1 saat önce
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Olpak, Türk iş dünyası ve diasporasının, Türkiye'ye karşı yürütülen kasıtlı kara propagandaya karşı durması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:07
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