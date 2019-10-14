Son Dakika Haberleri: Olpak: İş dünyası kara propagandaya karşı durmalı
Son Dakika Ekonomi Olpak: İş dünyası kara propagandaya karşı durmalı

Olpak: İş dünyası kara propagandaya karşı durmalı

1 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Olpak, Türk iş dünyası ve diasporasının, Türkiye'ye karşı yürütülen kasıtlı kara propagandaya karşı durması gerektiğini söyledi.

Olpak: İş dünyası kara propagandaya karşı durmalı, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Olpak, Türk iş dünyası ve diasporasının, Türkiye'ye karşı yürütülen kasıtlı kara propagandaya karşı durması gerektiğini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye, Türk İş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:07 
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