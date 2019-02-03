Son Dakika Haberleri: Olsa Ne Güzel Olurdu Diyeceğiniz Bu Senenin En İşe Yarar 10 Buluşu

Olsa Ne Güzel Olurdu Diyeceğiniz Bu Senenin En İşe Yarar 10 Buluşu

23 dakika önce

Bu yılın en çok sevilen buluşlarını sizler için derledik.

Olsa Ne Güzel Olurdu Diyeceğiniz Bu Senenin En İşe Yarar 10 Buluşu, System.String[]
Hayatımıza her geçen gün birçok yenilik giriyor. Günlük yaşantılarımızı daha da kolaylaştırmaya çalışan buluşlar da bunların arasında yer alıyor. Bu haberimizde sizler için bu senenin en iyi buluşlarına göz atacağız.

HiMirror

Cildinizin durumunu analiz edecek olan cihaz aynı zamanda cildinizin nasıl daha iyi ve daha genç görünebileceği konusunda da öneriler verecek.

KiiPix



Bu mini yazıcı sayesinde telefonunuzda bulunan fotoğrafları anında çıkarabileceksiniz.

Bel Tasması



Köpeğinizi yürüyüşe çıkardığınız zaman bir elinizin dolu olmasına artık gerek kalmayacak. Çift lastikli bu tasma sayesinde tasmayı hem belinize bağlayabileceksiniz hem de tasmanın ip kısmında bulunan lastikler sayesinde ani bir harekette sarsılmayacaksınız.




Big Blanket Co.



Soğuk kış günlerinde battaniye kavgası yaşamayan yoktur. Bu devasa battaniye sayesinde herkese yetecek kadar battaniye olacak.

Tetra Countertop

Hem tasarım hem de kullanış olarak fazlasıyla beğenilen bulaşık makinesi, 15 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde bulaşıklarınızı yıkayabiliyor. Cihazın 2019 yılında CES'te En İyi Buluş Ödülü Onur Sahibi olduğunu söylemekte de yarar var.

Telefonlara özel atıştırma tabağı



Bir gerçek var ki neredeyse hepimiz bir şeyle uğraşırken atıştırmayı seviyoruz. Özellikle telefonlarımızdan dizi ya da video izlerken bu eylemi yaptığımız için illa ki bir elimiz dolu oluyor ve rahat rahat yiyemiyor ya da izleyemiyoruz. Tam da bu noktada devreye giren bu atıştırma tabağı sayesinde hem telefonunuzu koyabilir hem de atıştırmalarınızı yiyebilirsiniz.

Lemoniere



Salatalarınıza limon sıkarken bahçenizi suluyormuşsunuz gibi hissettirecek bu buluşla salatanıza eşit bir şekilde limon sıkabileceksiniz.

Kendini temizleyen akvaryum



Hem şık hem de kullanışlı olan başka bir buluşumuz ise kendini temizleyen bir akvaryum. Bitkilerden sağladığı suyla akvaryuma temiz su sağlayan akvaryum aynı zamanda eviniz için zarif bir dokunuş olacak.




Telefonlar için omuz standı



Bazen saatlerce telefona bakabiliyoruz. Bir süre sonra oluşan kol ağrılarını önlemek için yapılan buluşta telefonunuzu omzunuzdan destek alan bir standa yerleştirip dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Mini karaoke mikrofonu



Aramızda karaoke yapmayı sevenler kesinlikle vardır. Karaoke severleri hedefleyen bu buluştaysa her yere götürebileceğiniz bir karaoke mikrofonu yapılmış. Ne zaman ne olacağını bilemiyorsunuz.

Mini karaoke mikrofonuyla birlikte listemizin sonuna geldik. Bu buluşların içerisinde "Kullanılır" ya da "Böyle bir şey bulunsa çok güzel olur" dediklerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:47 

Teknoloji
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