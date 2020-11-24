KORONAVİRÜS vakalarının arttığı bugünlerde tedbirler daha artırılırken, Galata Köprüsü'ne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
KORONAVİRÜS vakalarının arttığı bugünlerde tedbirler daha artırılırken, Galata Köprüsü'ne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Aralarında maske takmayan, sigara içenlerin de yer aldığı olta balıkçıları, koronavirüs önlemlerini hiçe saydı.
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24.11.2020 15:21:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OLTA BALIKÇILARI GALATA KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ, ÖNLEMLER HİÇE SAYILDI - Son Dakika