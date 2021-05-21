Olta balıkçıları yağmur dinlemedi - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmura rağmen sahile gelen olta balıkçıları, balık tutmaya devam etti.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Yağmurun haberci olan kara bulutların ortaya çıkmasının ardından Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Yeniköy sahiline gelen olta balıkçıları ise yağmura aldırış etmeden balık tutmayı sürdürdü. - İSTANBUL