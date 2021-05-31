Olta balıkçıları yağmurlu havaya aldırış etmedi - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan yağmura etkili olmaya başladı. Tarabya sahiline gelen olta balıkçıları ise, yağmura aldırış etmeden balık tuttu. Yağmurun kendilerine engel olamadığını söyleyen Seyfettin Yılmaz ise, " Hem spor yapmak hem de balık tutmak amacımız. Yağmur bize hiç engel değil yağmurluğumuz var onu giyip geliyoruz. Balık tutmayı seviyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Mega kentte gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Tarabya sahiline gelen olta balıkçıları ise, yağmura aldırış etmeden balık tuttu.

Yağmurlu havada balık tutmaya gelen, Osman Akyıldız, " Yağmur yağdı balık tutmaya geldik. Hobi olarak yapıyorum, mesleğimiz değil. Biz eski Tarabyalıyız, son zamanlarda işimiz yoğun olduğu için balığa çok fazla gelemiyoruz. Bir ay belki daha fazla balığa geldiğimiz yok" dedi.

Tarabya sahile balık tutmaya gelen Seyfettin Yılmaz ise, " Bugün biraz balık seyrek ama pandemi den çıkıyoruz ve Pazartesi günleri balığa geliyoruz. Hem spor yapmak hem de balık tutmak amacımız. Yağmur bize hiç engel değil yağmurluğumuz var onu giyip geliyoruz, balık tutmayı seviyoruz" şeklinde konuştu.

Olta balıkçısı olan Sefer Özcan ise, " Balık tutmaktan zevk alıyorum ben, benim işim bu. Emekli adamım çoluk çocuğa balık yediriyoruz. Yağmur bize hiç engel değil şu anda bizim yağmurla bir engelimiz yok" dedi. - İSTANBUL