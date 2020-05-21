Olta balıkçılarına 'balon balığı' şoku - Son Dakika

Olta balıkçılarına 'balon balığı' şoku

ANTALYA'da koronavirüs salgını sürecinde uygulanan balık tutma yasağının sona ermesiyle tekneyle denize açılan amatör balıkçılar, mavi sulara bıraktıkları oltalarına çok sayıda balon balığı takılmasının şaşkınlığını yaşadı.

Olta balıkçılarına 'balon balığı' şoku, System.String[]

ANTALYA'da koronavirüs salgını sürecinde uygulanan balık tutma yasağının sona ermesiyle tekneyle denize açılan amatör balıkçılar, mavi sulara bıraktıkları oltalarına çok sayıda balon balığı takılmasının şaşkınlığını yaşadı.

Salgın sürecinde balık tutma yasağı uygulamasının sona erdiği Antalya'da, amatör olta balıkçıları 48 gün sora tekneyle denize açıldı. Boyutuna göre kişi sayısına dikkat edip, sosyal mesafe kuralının uygulandığı teknelerde olta balıkçıları, uzun süre sonra balık tutmanın keyfini yaşadı. Akdeniz' sularında balık tutmanın tadını çıkarmak isteyen amatör balıkçılar, oltalarına takılan balon balığı sayısındaki artışa şaşırdı.

Yakalanan balon balıklarının birçoğu, çeneleriyle misinayı koparıp oltaya zarar verdi. Balon balığının, oltaya ağırlık için takılan kurşunu deniz dibine düşürmesi sonucu doğaya da zararı oluyor. Balon balıklarının zaman zaman da oltaya takılan farklı türdeki balıkları yediği görüldü.

TENEKEYİ PARÇALADI

Balıkçıların oltasına çok sayıda küçük boy balon balığının yanı sıra, 40 santimetreye yakın balon balığı da takıldı. Amatör balıkçıların yakaladığı yaklaşık 2 kilo ağırlığındaki balon balığının dişleriyle tenekeyi parçalayabildiği anlar görüntülendi. Çenesiyle kestiği teneke parçasını ağzının içinde uzun süre tutabilen balon balığını yakalayan balıkçılar ölmesini bekliyor ya da denizde yaşamını sürdürememesi için kuyruğunu kesip, suya bırakıyor.

'BİZE BALIK YAKALATMIYOR'

Adrasan'da tekne sahibi Kudret Acar, balon balığının çok kuvvetli çene yapısına sahip olduğunu, oltalara zarar verdiğini, dişleriyle tenekeyi kesebildiğini anlattı. Acar, son dönemde balon balığı sayısında artış olduğundan bahsetti. Beldibi'nde denize açılıp, oltasına balon balığı takılan Mehmet Akçalar ise, "Akdeniz'i bitiren balon balığı bize balık yakalatmıyor. Balıkları yiyor, oltalarımızı kesiyor. Oltalarımızda kurşunlarımızı düşürüyor. Lanet bir balık" diye konuştu.

'ÖLDÜRÜCÜ ETKİYE SAHİP'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının tehlikelerini anlattı. Balon balığının av malzemelerine zarar verdiğini, dişleriyle ağları parçaladığını, oltadaki balıkları yediğinden bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, balıkçıların kontrolsüz şekilde eline alması halinde balon balığının parmakları koparacak güce sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gökoğlu, olta balıkçılarına ellerini balığın ağız kısmına yaklaştırmamaları gerektiği uyarısı yaptı. Balon balığının özellikle yaz aylarına girilirken öldürücü etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Yaz başı balon balıklarının üreme dönemidir. Bu dönemde toksin artışı vardır. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürebilir. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Ayrıca bu balık bekletilirse, karaciğer dokusu ve yumurtası da dağılır. Toksin böylece balığın etine işler. O zaman da zehir etkisi aynı derecede kuvvetli olur. Vatandaşımız dikkat etmeli. Bilmediği balığı yememeli" diye konuştu.

BALON BALIĞI OLAYLARI

Antalya'da bir pasajda esnaf olan Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46), 10 Mayıs'ta sohbet ettikleri sırada gelen seyyar satıcıdan poşet içinde aldıkları balon balığını pişirip yedikten sonra zehirlenmişti. Balon balığı saldırısı sonucu geçen yıl Ağustos ayında da ailesiyle memleketi Anamur'un Kaledran köyüne giden 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağının son boğumu kopmuştu.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 08:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Olta balıkçılarına 'balon balığı' şoku - Son Dakika

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