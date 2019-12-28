Olta balıkçılarına spin avcılığı anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Olta balıkçılarına spin avcılığı anlatıldı - Son Dakika

Olta balıkçılarına spin avcılığı anlatıldı

6 saat önce

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından düzenlenen etkinlikte, olta balıkçılarına spin balık avcılığı konusunda bilgiler verildi.

Olta balıkçılarına spin avcılığı anlatıldı, System.String[]

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından düzenlenen etkinlikte, olta balıkçılarına spin balık avcılığı konusunda bilgiler verildi.


ESBALDER, olta balıkçılarını bilgilendirmek amacıyla yılın son toplantısını spin balık avcılığı konulu ders ile gerçekleştirdi. Kıyıdan, kayalıklardan ve benzer alanlardan at-çek şeklinde yapılan balık yakalama tekniği olarak bilinen spin avcılığı konulu seminere, olta balıkçıları yoğun ilgi gösterdi. Dernek Başkanı Osman Demirtaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Talat Gürcan tarafından spin teknikleri ve yakala-bırak da önemli ayrıntılar anlatıldı. Olta sevdalıları programda anlatılanları dikkatle dinledi. Etkinlik, günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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