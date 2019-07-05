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Olta balıkçılarının yüzü bu kez güldü

1 saat önce

Olta balıkçılarının yüzü bu kez güldü Balıkçıların kovaları dolduDÜZCE - Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca'da olta balıkçıları kovalarını doldurdu.

Olta balıkçılarının yüzü bu kez güldü
Balıkçıların kovaları doldu
DÜZCE - Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca'da olta balıkçıları kovalarını doldurdu.
Hafta sonunda dalgalara teslim olan Karadeniz en çok oltacıları vurmuştu. Dalgalar nedeniyle balık yakalayamayan balıkçılar elleri ve kovaları boş olarak evlerine dönmek zorunda kalmışlardı. Ancak hafta içinde Karadeniz'de durgunluğa büründü. Bu durgunluktan faydalanan oltacılarda oltalarını Karadeniz'e attılar. Balıkçılarda balıklarla dolu kovalarla evlerine döndüler.
Bazı vatandaşlarda balıkçıların oltalarında gördükleri balıkların ardından balık tutma merakına girdiler. Meraklı vatandaşların da yardımına yine oltayla balık avlayan balıkçılar yetişti.
Olta balıkçılarının yüzü bu kez güldü
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
karadeniz, akçakoca, düzce, Yerel
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