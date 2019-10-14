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Son Dakika Güncel Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Seminerinde uygulama dersi yapıldı

Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Seminerinde uygulama dersi yapıldı

58 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Seminerine uygulama dersi ile devam etti.

Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Seminerinde uygulama dersi yapıldı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Seminerine uygulama dersi ile devam etti.


Aydın Arat Parkı'nda yapılan uygulama dersine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Ders sonunda Başkan Kurt, Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Seminerine katılanlara katılım belgelerini takdim etti.


Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve ESBALDER tarafından gerçekleşen Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Seminerleri yapılan teorik eğitimlerin ardından pratik eğitimler ile devam etti. Aydın Arat Parkı'nda gerçekleşen pratik eğitime Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Pratik eğitimi ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş verdi. Seminere katılanlara olta bağlama, atım teknikleri hakkında bilgiler veren Demirtaş, boili sistemleri ve spin avcılığı da anlattı. Demirtaş'ın verdiği bilgilerin ardından seminere katılanlar balık tutmak için oltalarını Porsuğa attı. Seminer katılımcıları arasında ilk balığı ise Oğuzhan Engin tuttu. Tutulan balıklar, ardından tekrar nehre geri bırakıldı.


Eğitime katılan Başkan Kurt, seminer katılımcıları ayrı ayrı ilgilendi. Demirtaş'tan seminer ile ilgili bilgi alan Başkan Kurt, ardından da seminer katılımcıları ile birlikte balık tutmak için oltasını porsuk nehrine attı. Başkan Kurt, daha sonra seminere katılan vatandaşlara katılım belgelerini takdim etti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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