Olta iğnesi yutan martıya tedavi - Son Dakika
Üye Girişi

Olta iğnesi yutan martıya tedavi

16.06.2022 13:38
Olta iğnesi yutan martıya tedavi

AYDIN'da, denizde yüzen çift tarafından suda hareketsiz bulunan ve kursağına olta iğnesi takıldığı belirlenen martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYDIN'da, denizde yüzen çift tarafından suda hareketsiz bulunan ve kursağına olta iğnesi takıldığı belirlenen martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Martı, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Davutlar sahilinde yüzen Sevgi ve Erol Atabey çifti, suda hareketsiz buldukları martıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyelerinin de yakından ilgilendiği martının kursağına olta iğnesi takıldığı, ayaklarına da misine ipinin dolandığı görüldü. Martı, yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Röntgen çekilen martının kursağında olduğu tespit edilen olta iğnesi, operasyonla çıkarıldı. Tedavisine başlanan martı, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bazı martılar tesadüfi olarak duyarlı insanlar tarafından görülerek kurtarılması sağlanıyor. Ancak her martı bu kadar şanslı olmayabiliyor. Kursağında ya da üzerinde olta iğneleriyle dolaşan, avlanamayıp aç kalan ve hayatını kaybeden birçok martı da ne yazık ki var. Balıkçılar olta iğnesine takılan martılara denk geldiklerinde, misinayı kesip bırakmamalı. Martıyı yakalayarak ilgili kurumlara teslim etmelidir. Bazen de denize atılan plastik poşetleri yiyecek sanarak yiyen ve bunları sindiremeyen martılar, tokluk hissine kapıldıkları için aç kalarak öldükleri de görülmektedir. Deniz canlılarını olduğu gibi deniz kuşlarını da olumsuz etkileyen plastik poşetler denize atılmamalı, suda yüzenler toplanmalıdır" dedi.

Olta iğnesi yutan martıya tedavi
Olta iğnesi yutan martıya tedavi
Olta iğnesi yutan martıya tedavi
YORUMLAR
500
Yaya yolunda motosiklet kullananlara ceza yağdı Yaya yolunda motosiklet kullananlara ceza yağdı Menemen'de otokros heyecanı Menemen'de otokros heyecanı
Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Davutlar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olta iğnesi yutan martıya tedavi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
13:30 Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu
13:26 ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı
13:22 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao
13:21 Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
12:46 Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 13:42:03. #1.13#
SON DAKİKA: Olta iğnesi yutan martıya tedavi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement