Olta ile avlanan 3 metrelik ölü köpek balığı sahile vurdu - Son Dakika

Olta ile avlanan 3 metrelik ölü köpek balığı sahile vurdu

Tatilciler önce korktu sonra fotoğraf sırasına girdi

Boz camgöz türü olduğu belirtilen köpek balığının insanlara saldırmadığı belirtildi

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

" Herhangi bir tehlikesi yok. 70 ve 2 bin metre derinliklerde gezinirler. İnsanlara saldırdığına dair herhangi bir kayıt yok."

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü sahiline yaklaşık 3 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu. Suyun içerisinde vatandaşlar tarafından bulunan köpek balığı, tatilcileri ilk başta tedirgin etse de balığın ölü olduğu anlaşıldı. Boz cam göz türü olduğu öğrenilen köpek balığının zararsız olduğu, ilk bulunduğunda ağzında olta olduğu ve dişlerinin olmadığı belirtildi.

Dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahilinde deniz keyfi yapan tatilciler, suyun içerisinde 3 metrelik bir balığın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Tatilcilerden iki vatandaş ve sahildeki cankurtaranlar kıyıya çıkardıkları balığın köpek balığı olduğunu görünce şaşkına döndüler. Sahildeki bazı tatilciler, köpek balığının canlı olduğunu zannetti. Yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki boz cam göz köpek balığının ilk bulunduğunda ağzında olta olduğu ve dişlerinin olmadığı belirtildi.

"İlk başta kaçtık, ölü olduğunu anlayınca kıyaya çıkardık"

Köpek balığını kıyaya çıkartan vatandaşlardan Mehmet Emin Güneş, "Çıkarırken oradaydım. Kıyaya vurdu. Beraber çektik. Canlı sandık ve korktuk. İlk başta kaçtık ama sonra baktık ölü. Sonra kıyaya çıkardık. Ağzında olta vardı." dedi. Diğer tatilci Yılmaz Bademci de "İlk başta canlı zannettim. Sonra onu denizden çıkardım" diye konuştu.

Bol bol fotoğraf çekindiler

Kıyıya çıkartılan köpek balığının yanında tatilciler ve çocuklar kalabalık grup oluşturdu. Tatilciler bol bol köpek balığıyla fotoğraf çekindiler. Üstü örtülen köpek balığının belediye ekipleri tarafından sahilden alınacağı belirtildi.

"Zararsız bir tür"

Konyaaltı Sahiline vuran dev köpek balığına ilişkin konuşan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün boz cam göz olduğunu ve insanlara saldırmayan, genelde denizdeki çöpleri temizleyen bir balık olduğunu bildirdi. Söz konusu türün avlanmasının yasak olduğunu aktaran Gökoğlu, "Herhangi bir tehlikesi yok. 70 ve 2 bin metre derinliklerde gezinirler. İnsanlara saldırdığına dair herhangi bir kayıt yok. Denizin çöpçüsü olarak bilinen zararsız bir tür. Muhtemelen bu türü balıkçılarımız yakaladı ve yasak olduğu için denize bıraktı. Korkmayı gerektiren bir durum yok. Vatandaşımız rahatça denize girebilir" diye konuştu.