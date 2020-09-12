Olta ile tuttuğu dev sazanı saniyeler içinde suya bıraktı... - Son Dakika

Olta ile tuttuğu dev sazanı saniyeler içinde suya bıraktı...

Olta ile tuttuğu dev sazanı saniyeler içinde suya bıraktı Bartın Irmağında olta ile avlanan genç balıkçı Buğrahan Kanbur ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu.

Olta ile tuttuğu dev sazanı saniyeler içinde suya bıraktı

BARTIN - Bartın Irmağında olta ile avlanan genç balıkçı Buğrahan Kanbur ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Kanbur herkesi şaşırtan bir davranışta bulunup tuttuğu sazanı saniyeler içinde suya geri bıraktı. Kanbur'un bu hareketi büyük beğeni topladı.

Bartın Irmağında olta ile avlanan genç balıkçı Buğrahan Kanbur ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Sudan çıkardıktan sonra tuttuğu dev sazan balığı ile hatıra fotoğrafı çektiren Kanbur daha sonra ise sazanı suya bıraktı. Suya yeniden kavuşan sazan saniyeler içinde ırmağın derinliklerinde gözden kayboldu.

Tuttuğu sazanı yeniden ırmak suyuna bırakan Kanbur o anları sosyal medya hesabından paylaşıp, "El kadar balıkları alı koyanlara selam olsun. Vicdanıyla avlananlara rasgele." İfadelerini kullandı.

Kanbur'un bu hareketi büyük beğeni kazanırken balıkçılardan da Kanbur'a destek ve tebrik mesajı yağdı.

Olta ile tuttuğu dev sazanı saniyeler içinde suya bıraktı...

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Olta ile tuttuğu dev sazanı saniyeler içinde suya bıraktı... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı
Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu         
17:08
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Beşiktaş, Trabzonspor maçında Murat Şahin'e emanet Beşiktaş, Trabzonspor maçında Murat Şahin'e emanet         
16:45
Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı         
16:12
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek         
15:49
Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı         
15:23
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek         
10:42
Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek         
10:16
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması acılı aileyi isyan ettirdi Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması acılı aileyi isyan ettirdi         
10:01
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü         
08:23
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
Otomobilini denize süren şahsın cansız bedenini ekipler çıkardı Otomobilini denize süren şahsın cansız bedenini ekipler çıkardı         
01:14
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 02:23:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Olta ile tuttuğu dev sazanı saniyeler içinde suya bıraktı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei