Olta ile tuttuğu dev sazanı saniyeler içinde suya bıraktı... - Son Dakika

Olta ile tuttuğu dev sazanı saniyeler içinde suya bıraktı

BARTIN - Bartın Irmağında olta ile avlanan genç balıkçı Buğrahan Kanbur ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Kanbur herkesi şaşırtan bir davranışta bulunup tuttuğu sazanı saniyeler içinde suya geri bıraktı. Kanbur'un bu hareketi büyük beğeni topladı.

Bartın Irmağında olta ile avlanan genç balıkçı Buğrahan Kanbur ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Sudan çıkardıktan sonra tuttuğu dev sazan balığı ile hatıra fotoğrafı çektiren Kanbur daha sonra ise sazanı suya bıraktı. Suya yeniden kavuşan sazan saniyeler içinde ırmağın derinliklerinde gözden kayboldu.

Tuttuğu sazanı yeniden ırmak suyuna bırakan Kanbur o anları sosyal medya hesabından paylaşıp, "El kadar balıkları alı koyanlara selam olsun. Vicdanıyla avlananlara rasgele." İfadelerini kullandı.

Kanbur'un bu hareketi büyük beğeni kazanırken balıkçılardan da Kanbur'a destek ve tebrik mesajı yağdı.