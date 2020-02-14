"Olta Mehmet" şebekesi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Olta Mehmet' şebekesi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

"Olta Mehmet" şebekesi adliyeye sevk edildi

7 saat önce

İSTANBUL merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4 ay içinde kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak mağdurları 6 milyon lira dolandırdıkları belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler 4 ay önce başlattığı çalışmalarda yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda telefon dolandırıcılığı yapan şüphelileri tespit etti. Ekipler, yaptığı detaylı incelemelerin ardından 11 Şubat'ta İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Şarlıurfa'da tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

LİDERLERİ OLTA MEHMET

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı baskınlarda çete lideri olarak bilinen "Olta Mehmet" lakaplı Mehmet Ç. yakalandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin izlediği yöntemleri ortaya çıkarmıştı. Rastgele çevirdikleri telefon numaralarından karşılarına çıkan özellikle yaşlı insanları kendilerine kurban seçen çete üyelerinin kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları belirtildi. Aradıkları kişilere yasa dışı terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini, ya da terör örgütü FETÖ'yle bağlantılarının çıktığını söyleyen şüphelilerin "Sizi aklayacağız ancak bu sürede banka ve evlerinizde bulunan paranızı bize teslim edeceksiniz" dedikleri öğrenildi. Şüphelilerin söylediklerine inanan mağdurların bankadan çektikleri paraları ya da ziynet eşyalarını bir torbaya ve çantaya koyarak buluşma noktalarında polis sandıkları şüphelilere teslim ettikleri öğrenildi.

6 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Ekiplerin, 5 ilde yapılan baskında yakalanan şüphelilerin İstanbul, Elazığ, Aydın, Bursa ve İzmir'de 12 mağdurdan toplamda yaklaşık 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kendilerine yaşlı insanları hedef seçtikleri öğrenilirken, ara operasyonlarda bu paranın 3.5 milyon lirasının ele geçirildiği yakalanan 5 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.

Şubede işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
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