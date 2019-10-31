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Son Dakika Güncel Oltadaki balon balığına fok şoku

Oltadaki balon balığına fok şoku

6 saat önce

Oltadaki balon balığına fok şokuMUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, balıkçının oltasına takılan balon balığını takip eden Akdeniz foku, balığı oltadan kapıp kaçtı.

Oltadaki balon balığına fok şoku

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, balıkçının oltasına takılan balon balığını takip eden Akdeniz foku, balığı oltadan kapıp kaçtı. O anlar balıkçıların kamerasına takıldı.

Marmaris'te Avlanmak için denize açılan balıkçılar oltalarını sallayıp beklemeye başladılar.Bir süre sonra oltaya bir balık takıldı.Balıkçı heyecanla oltayı çekmeye başladı.O sırada balığı yanında bir deniz canlısı belirdi.Balıkçı oltaya takılan 5 kiloluk balon balığını hızla deniz yüzeyine çekti.Aniden ortaya çıkan bir Akdeniz foku tek hamlede balığı kaptı.O anlar balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Balıkçıların sosyal medyada yayınladığı görüntüler kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

İstilacı bir tür olan balon balığı son yıllarda Ege ve Akdeniz de hızla çoğalarak hem balık popülasyonunu tüketmeye başladı hem de balıkçıların korkulu rüyası haline geldi. Uzmanlar tedbir alınmazsa önümüzdeki 10 yıllık dönemde denizlerde yerli balık türlerinin yok olacağı uyarasında bulundu.

Oltadaki balon balığına fok şoku

Marmaris, Akdeniz, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:12 Kaynak: İHA
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