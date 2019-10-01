Son Dakika Haberleri: Oltalama ile 120 bin TL transfer eden sanal dolandırıcılar yakalandı
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Oltalama ile 120 bin TL transfer eden sanal dolandırıcılar yakalandı

38 dakika önce

Kayseri'de oltalama yöntemi ile tuzağa düşürdükleri vatandaşların hesaplarından sanal yöntemlerle para transferi yapan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Oltalama ile 120 bin TL transfer eden sanal dolandırıcılar yakalandı, System.String[]

Kayseri'de oltalama yöntemi ile tuzağa düşürdükleri vatandaşların hesaplarından sanal yöntemlerle para transferi yapan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlara Mücadele şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda sahte banka sitesi yaparak, phishing diğer adıyla oltalama yöntemi ile mağdurların banka bilgilerini ele geçirdikten sonra temin ettikleri banka hesabına yaklaşık 120 bin TL havale eden D.A., G.A., M.Y. ve A.O isimli şahıslar yapılan operasyon sonucu kaldıkları otel odasında yakalanarak gözaltına alındı.


Odada yapılan aramalar sonucu 1 adet laptop, çok sayıda hesap kartı, 3 adet sahte şirkete ait pos cihazı ve cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden D.A. serbest bırakılırken, G.A, M.Y. ve A.O. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:21 Kaynak: İHA
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