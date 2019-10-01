Oltalama ile 120 bin TL transfer eden sanal dolandırıcılar yakalandı

Kayseri'de oltalama yöntemi ile tuzağa düşürdükleri vatandaşların hesaplarından sanal yöntemlerle para transferi yapan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlara Mücadele şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda sahte banka sitesi yaparak, phishing diğer adıyla oltalama yöntemi ile mağdurların banka bilgilerini ele geçirdikten sonra temin ettikleri banka hesabına yaklaşık 120 bin TL havale eden D.A., G.A., M.Y. ve A.O isimli şahıslar yapılan operasyon sonucu kaldıkları otel odasında yakalanarak gözaltına alındı.



Odada yapılan aramalar sonucu 1 adet laptop, çok sayıda hesap kartı, 3 adet sahte şirkete ait pos cihazı ve cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden D.A. serbest bırakılırken, G.A, M.Y. ve A.O. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ