'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı
'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandıBOLU'da 'oltalama' yöntemiyle 447 bin TL dolandırıcılık yapan suç örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.
'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı
BOLU'da 'oltalama' yöntemiyle 447 bin TL dolandırıcılık yapan suç örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Aynı olayla ilgili geçen ay 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi tutuklanmıştı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'oltalama' yöntemiyle banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği kişilerin banka hesaplarından internet bankacılığıyla çektikleri paraları başka banka hesaplarına transfer ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. 447 bin TL'lik haksız kazancın elde edildiği tespit edilen soruşturma kapsamında geçen ay 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı genişleten Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişinin daha suç örgütle bağlantısı olduğu tespit edildi. Örgüt üyesi olduğu düşünülen Ş.İ. (38) isimli kadın ile T.B(51), F.A. (39) "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Bilişim sistemlerini kullanılması ile nitelikli dolandırıcılık ve Banka ve Kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler 4 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:52 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak