'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı - Son Dakika

'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı

'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandıBOLU'da 'oltalama' yöntemiyle 447 bin TL dolandırıcılık yapan suç örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı

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BOLU'da 'oltalama' yöntemiyle 447 bin TL dolandırıcılık yapan suç örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Aynı olayla ilgili geçen ay 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi tutuklanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'oltalama' yöntemiyle banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği kişilerin banka hesaplarından internet bankacılığıyla çektikleri paraları başka banka hesaplarına transfer ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. 447 bin TL'lik haksız kazancın elde edildiği tespit edilen soruşturma kapsamında geçen ay 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı genişleten Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişinin daha suç örgütle bağlantısı olduğu tespit edildi. Örgüt üyesi olduğu düşünülen Ş.İ. (38) isimli kadın ile T.B(51), F.A. (39) "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Bilişim sistemlerini kullanılması ile nitelikli dolandırıcılık ve Banka ve Kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler 4 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı - Son Dakika
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