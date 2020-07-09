'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı (2) - Son Dakika

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Tacettin B. ve Feridun A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.İ. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.