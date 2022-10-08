"Oltalama" yöntemi ile 1 milyon 850 bin liralık vurgun yaptılar - Son Dakika
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"Oltalama" yöntemi ile 1 milyon 850 bin liralık vurgun yaptılar

08.10.2022 09:12

Araç kiralama şirketlerinin web sitelerini taklit eden dijital dolandırıcılık çetesi, 208 kişiyi 1 milyon 850 bin lira dolandırdı. Emniyet güçlerinin Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirdiği operasyon ile 19 çete üyesi yakalandı. Çetenin kullandığı dolandırıcılık yöntemi "oltalama" olarak biliniyor.

KONYA - Kurumsal araç kiralama firmalarının web sitelerini, site isminde harf değişikliği yaparak taklit eden dijital dolandırıcılık çetesi, oltalama yöntemi ile 208 vatandaşı dolandırdı. Taklit ettikleri web sitelerinin reklamlarını sosyal medya üzerinden reklamını yaparak vatandaşlarını ağına düşüren çete, mağdurların hesabından toplam 1 milyon 850 bin lirayı çaldı .

Araç kiralamak isteyen vatandaşlardan sigorta, kasko peşinatı gibi ücretler talep eden çete, dolandırıldığını anlayan vatandaşların müracaatı ile fark edildi. Müracaatları değerlendiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

EMNİYET 8 AYLIK OPERASYON YÜRÜTTÜ

Mağdurların şikayetleri üzerine operasyona başlayan emniyet güçleri yaklaşık 8 aylık teknik ve saha çalışması yürüttü. Emniyetin, mağdurlardan aldığı ifadeler doğrultusunda şebekenin, bilindik kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin taklit ettikleri tespit edildi. Çetenin oluşturduğu sahte sitelerine erişimini internet reklamları ile vatandaşı çektiği anlaşıldı.

Siteye giriş yapan vatandaşların iletişim numaraları istenerek çağrı merkezi adı altında dolandırıcılar tarafından aranarak ödeme, peşinat, kasko ve sigorta parası EFT ve kredi kartı bilgilerinin istendiği öğrenildi.

Konya Emniyet'i uzun süreli takibin sonucunda 4 ilde eş zamanlı operasyon yaparak 19 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan 19 şüpheliden dokuzu tutuklandı. Şüpheli olarak mahkemeye sevk edilen diğer on kişiden dokuzu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanmaksızın serbest kaldı.

SORGULAMA YAPARAK GÜVENLİ İNTERNET ALIŞVERİŞİ MÜMKÜN

Konya İl Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Emniyetin açıklaması şu şekilde:

"En basit şekliyle internet kullanıcılarının önce farklı firmaların fiyatlarını araştırması dolandırıcıların fark edilmesinde etkili olacaktır. Araç veya farklı kiralamalarda, ceza ödemelerinde bankacılık işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan kopya sitelerle dolandırıcılık yöntemine karşı önlem olarak URL adreslerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kopya sitelerin adres çubuğundaki site isim bilgilerinde harf değişikliği, eksik ya da fazla harf kullanılabiliyor.

Kurumsal kiralama şirketlerinin destek ve iletişim numaraları 444'lü numaralardır. Whatsapp hattı üzerinden veya başkaları adına havale/EFT gibi talepte bulunmaz. En önemli nokta ise Ticaret Bakanlığı bünyesinde E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir.

https://www.eticaret.gov.tr/ adresinden girilerek anahtar kelimeyle yapılan aramada, doğrulanmış site sütununda yeşil tiki görmek güvenle alışveriş yapılabileceğini gösterir."

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Kaynak: İHA

Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Oltalama' yöntemi ile 1 milyon 850 bin liralık vurgun yaptılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Oltalama" yöntemi ile 1 milyon 850 bin liralık vurgun yaptılar - Son Dakika
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