'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama - Son Dakika

'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama

Bolu merkezli 8 ilde 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda yakalanan 3 kişide 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu merkezli 8 ilde 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda yakalanan 3 kişide 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu'da geçtiğimiz ay oltalama yöntemi ile banka ve kredi kartları bilgilerini ele geçirerek, vatandaşların hesaplarından internet bankacılığı yöntemleri ile para çalındığının belirlenmesi üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 30 dolandırıcılık olayında 447 bin 189 TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kayseri olmak üzere toplam 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda içlerinde 3 hacker ve örgüt lideri T.A.'nın da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma derinleştirildi

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.B. (51), F.A. (39) ve Ş.İ. (38) isimli şahısların da örgütle bağlantılı olduğunu tespit etti. Bolu kent merkezinde oldukları belirlenen 3 şüpheliye eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 3 şüpheli 4 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Tacettin B. ve Feridun A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.İ. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Banka, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama - Son Dakika
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