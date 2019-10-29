Son Dakika Haberleri: "Oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık
Son Dakika Güncel 'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık

"Oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık

1 saat önce

Mersin'de, "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesabı bilgilerini el geçirdikleri kişinin 13 bin 600 lirasını dolandırdıkları, aynı hesaptan 5 bin lira da kredi çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesabı bilgilerini el geçirdikleri kişinin 13 bin 600 lirasını dolandırdıkları, aynı hesaptan 5 bin lira da kredi çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İnternette gördüğü bir banka reklamına hesap bilgileriyle giriş yapmaya çalışan H.Ş, daha sonra sitedeki reklam sayfasının kapandığını fark etti.

Bu sırada, H.Ş'nin cep telefonuna banka hesabından başka bir hesaba 13 bin 600 lira havale yapıldığı ve 5 bin lira da ihtiyaç kredisi çekildiği mesajı geldi.

İnternet sitesinin sahte olduğunu ve dolandırıldığını fark eden H.Ş, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ş'nin banka bilgilerinin "oltalama" yöntemiyle ele geçirildiğini ve hesabındaki paraların bir kısmının kentteki ATM'lerden çekildiğini tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler E.E, A.K, A.Y, H.D. ve R.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların aynı yöntemle daha önce de birçok kişiyi dolandırdıkları ileri sürüldü.

Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:51 Kaynak: AA
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