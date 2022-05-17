Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara 10 ilde eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara 10 ilde eş zamanlı operasyon

17.05.2022 16:57
Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara 10 ilde eş zamanlı operasyon

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylarca süren titiz çalışmaları neticesinde, oltalama yöntemiyle vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, suçu...

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylarca süren titiz çalışmaları neticesinde, oltalama yöntemiyle vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, suçu işlerken kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, oltalama yöntemi ile vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren ve bu yolla dolandırıcılık yaparak menfaat temin eden gruba yönelik, Diyarbakır merkezli 10 ilde 17 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Emniyet birimlerince, şüphelilerin ele geçirdikleri bilgileri sattıkları, yakalanmamak için başkalarına ait banka hesaplarını kullandıkları ve bu banka hesaplarında para transferleri esnasında açıklama kısmına yazdıkları mesajlarla haberleştikleri ortaya çıkarıldı. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 adet cep telefonu, 17 adet sim kart, 3 adet laptop, 2 adet bilgisayar kasası, 10 adet harddisk, 4 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 8 adet USB belleği el geçirildi.

Şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerine devam edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapanlara 10 ilde eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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