Oltalarına ikinci kez köpekbalığı takıldı: 'Gelme bir daha' diye bağırarak denize bıraktılar - Son Dakika
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Oltalarına ikinci kez köpekbalığı takıldı: 'Gelme bir daha' diye bağırarak denize bıraktılar

07.04.2022 13:18

Oltalarına ikinci kez köpekbalığı takıldı: 'Gelme bir daha' diye bağırarak denize bıraktılar Kuzu balığı diye heyecanla çektikleri oltadan köpek balığı çıktıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahilde olta ile balık avlayan amatör balıkçılar ikinci kez köpek balığı yakaladı.

Oltalarına ikinci kez köpekbalığı takıldı: 'Gelme bir daha' diye bağırarak denize bıraktılar

Kuzu balığı diye heyecanla çektikleri oltadan köpek balığı çıktı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahilde olta ile balık avlayan amatör balıkçılar ikinci kez köpek balığı yakaladı. Köpek balığını yakaladıktan sonra kuyruğundan tutup sahilde sürükleyerek denize adeta fırlattıkları anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan balıkçılar, köpek balığını "Gelme, hadi oğlum gelme bir daha" diye yolcu etti.

Manavgat Alanya sınırında Alara Çayının denize döküldüğü boğaz mevkiinde, sahilde olta ile balık avlayan amatör balıkçılar ikinci kez köpek balığı yakaladı. Kuzu balığı diye çektikleri oltanın ucunda köpek balığını gören balıkçılar bu kez zaman kaybetmeden köpek balığını denize geri bıraktı. Köpek balığının denize bırakılma anını ölümsüzleştirmek isteyen balıkçılar, cep telefonu kamerası ile yaşadıkları anları kayıt altında aldı. Bir balıkçı durumdan bahsederek köpek balığını denize doğru götürürken kayıt altına alan balıkçı ise balığı, "Gelme, hadi oğlum gelme birdaha gelme" sözleri ile uğurladı.

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Manavgat, Antalya, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oltalarına ikinci kez köpekbalığı takıldı: 'Gelme bir daha' diye bağırarak denize bıraktılar - Son Dakika


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