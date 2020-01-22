Oltan Karakullukçu: Daha çok isteyen taraf bizdik - Son Dakika
Son Dakika Spor Oltan Karakullukçu: Daha çok isteyen taraf bizdik - Son Dakika Spor

Oltan Karakullukçu: Daha çok isteyen taraf bizdik

15 dakika önce

"Şu anda zirvedeyiz""Bizim için lig daha önemli"Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / - Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Oltan Karakullukçu, kendileri için önemli olanın lig olduğunu ve ligde başarılı olduktan sonra Süper Lig'e çıkıp, Beşiktaş ile gelecek sezon ligde oynamak istediklerini söyledi.

Oltan Karakullukçu: Daha çok isteyen taraf bizdik, System.String[]

"Şu anda zirvedeyiz"

"Bizim için lig daha önemli"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ - Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Oltan Karakullukçu, kendileri için önemli olanın lig olduğunu ve ligde başarılı olduktan sonra Süper Lig'e çıkıp, Beşiktaş ile gelecek sezon ligde oynamak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ı iki maçta da 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Oltan Karakullukçu, mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a karşı zevkli bir maç oynadıklarını belirten Oltan Karakullukçu, "Zevkli bir maçtı. Maç iki tarafa da gitti, geldi. Daha çok isteyen taraf biz olduğumuz için turu biz geçtik. Güzel oldu" diye konuştu.

"ŞU ANDA ZİRVEDEYİZ"

Gelecek turu da geçmek için mücadele edeceklerini belirten Karakullukçu, "Gelecek turda yenebileceğimiz bir rakip gelsin, onu istiyoruz. Bence şu anda zirvedeyiz zaten. Tabii bir tur daha gidebilir miyiz, Allah bilir. Mücadele edeceğiz, inşallah bir tur daha gideriz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN LİG DAHA ÖNEMLİ"

Kendileri için lig maçlarının daha önemli olduğuna dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, "Bizim için önemli olan lig. Ligde başarılı olup, Süper Lig'e çıkalım. Seneye Beşiktaş'a karşı ligde maç oynarız inşallah" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Oltan Karakullukçu'nun açıklamaları


Beşiktaş, Oltan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:21 Kaynak: DHA
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