Son Dakika Haberleri: Oltan Köleoğlu Enerji'den açıklama
Son Dakika Ekonomi Oltan Köleoğlu Enerji'den açıklama - Son Dakika Ekonomi

Oltan Köleoğlu Enerji'den açıklama

7 saat önce

Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından kurulmakta olan Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili olarak basında "Mahkeme Santrali Durdurdu" başlığı ile yer alan haberlerin yanlış ve eksik bilgilendirme olduğu bildirildi.

Oltan Köleoğlu Enerji'den açıklama, System.String[]

Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından kurulmakta olan Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili olarak basında "Mahkeme Santrali Durdurdu" başlığı ile yer alan haberlerin yanlış ve eksik bilgilendirme olduğu bildirildi.


OKE'den, "Mahkeme Santrali Durdurdu" haberiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, santral inşaatının sürdüğü belirtilerek konu edilen kararın depolama alanındaki bazı eksiklerle ilgili olduğu kaydedildi.


Açıklama da şöyle denildi:


"Samsun ile Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi'nde kurulumu planlanan 'Biyokütle Enerjisi Ham madde Açık Depolama Sahası' alanında şirketimiz üzerine kayıtlı olan parsellerin bir kısmının izin süreçleri mahkemeye sunulan dosyadaki teknik bilgi ve belge eksikliği nedeniyle T.C. Samsun 3. Bölge Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere yürütmenin durdurulması kararı tebliğ edilmiştir. Avukatlarımız itiraz dosyasında bakanlıktan alınan gerekli izinleri, teknik bilgi, belge eksiklerini ve savunma metnini mahkemeye sunacaklardır. Yürütmeyi durdurma kararı Biyokütle Enerji Santrali İnşaat Alanı için değil, ham madde depo sahası parsellerinin bir kısmı için verilmiştir. İnşaat süreçlerimizi ilgilendiren Samsun ili Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi 108,109,110 ve 111 No'lu parseller üzerinde herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur." - SAMSUN

Çarşamba, Oltan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 ay sonra enerji üretimine başlayacak! Ilısu Barajı ekonomiye yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak
"Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti Gaziantep BB Başkanı Şahin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:10:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oltan Köleoğlu Enerji'den açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]