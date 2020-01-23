Oltan kupada gol krallığına yürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Oltan kupada gol krallığına yürüyor - Son Dakika Spor

Oltan kupada gol krallığına yürüyor

17 dakika önce

BB Erzurumspor'un forvet oyuncusu Oltan Karakullukçu kupada attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Oltan kupada gol krallığına yürüyor, System.String[]

BB Erzurumspor'un forvet oyuncusu Oltan Karakullukçu kupada attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Karakullukçu, oynadığı 5 maçta rakip filelere gönderdiği 7 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda gol krallığına yürüyor.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek Türkiye Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Mavi-beyazlı ekipte en dikkat çekici performansı ise Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atan ve kupada toplam 7 gole ulaşarak gol krallığında zirveye oturan 28 yaşındaki Oltan Karakullukçu oldu.


Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin ağırlıklı olarak kupa maçlarında görev verdiği Oltan, bu sezon mavi-beyazlı forma ile çıktığı 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında birisi penaltıdan olmak üzere toplam 7 gol kaydetti. Karakullukçu, Türkiye Kupası 3. tur maçında Edirnespor'a 2, 4. turda Bodrumspor'a 2 ve son 16 turunda Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol attı.


Ziraat Türkiye Kupası'nda gol krallığına emin adımlarla yürüyen 28 yaşındaki santrfor, TFF 1 Lig'de ise çıktığı 9 maçta 1 gol atabildi. - ERZURUM

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Oltan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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