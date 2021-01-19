Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı

19.01.2021 14:33

- Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına takılan martı sahile çıkartılarak kurtarıldı Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda martı, şans eseri yara almadan özgürlüğüne kavuştu Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın...

- Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı

Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına takılan martı sahile çıkartılarak kurtarıldı

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda martı, şans eseri yara almadan özgürlüğüne kavuştu

MERSİN - Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına, martı takıldı. Balık için atılan oltaya takılan martı, vatandaş tarafından sahile çıkartılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Atatürk Parkı sahilinde balık tutan bir vatandaşın oltasına, birden martı takıldı. Önce ne yapacağını şaşıran vatandaş daha sonra martıyı yavaş yavaş sahile çekti. Kıyıya kadar martının yara almaması için uğraşan vatandaş, karaya çıkardığı martıyı takıldığı oltadan kurtarmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra oltadan martıyı kurtaran vatandaş, daha sonra havaya atarak, onu özgürlüğüne kavuşturdu.

Öte yandan olay anı sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı
Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı
Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı
Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı

Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oltasına martı takıldı ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika


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