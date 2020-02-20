Oltasına takılan yavru köpek balığı elini ısırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltasına takılan yavru köpek balığı elini ısırdı - Son Dakika

Oltasına takılan yavru köpek balığı elini ısırdı

7 saat önce

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, tekneyle avlanmaya çıkan 2 amatör balıkçıdan birinin oltasına, köpek balığı yavrusu takıldı.

Oltasına takılan yavru köpek balığı elini ısırdı, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, tekneyle avlanmaya çıkan 2 amatör balıkçıdan birinin oltasına, köpek balığı yavrusu takıldı. Balıkçılar, 1 metre uzunluğundaki yaklaşık 10 kiloluk köpek balığını yeniden suya bıraktı. Balıkçılardan Yusuf Ünal, yavru köpek balığının elini ısırdığını söyledi.

Demre'de yaşamını sürdüren ve amatör balıkçılık yapan Yusuf Ünal ve Hasan Arıcı adlı arkadaşlar, küçük tekneleriyle avlanmaya çıktı. Kekova Adası Feneri önlerinde Yusuf Ünal'ın oltasına, 1 metre uzunluğundaki yaklaşık 10 kiloluk balık takıldı. İlk önce büyük balık tuttuklarını sanıp, sevinç yaşayan arkadaşlar, tekneye çekmeye çalıştı. Bu sırada balık, Ünal'ın elini ısırarak kanattı. Dişlerini görünce köpek balığı olduğunu anlayan arkadaşlar, tekrar suya bıraktı.Yusuf Ünal, "Köpek balığını yakından görmemiştim. Tekneye almak için elimi ağzına sokmaya çalışırken, dişleriyle elimi parçaladı. Dişlerini görünce köpek balığı olduğunu anladım. Misinayı keserek, doğal ortamına geri yolladık. Bu bölgede pek köpek balığı görülmezdi" dedi.


Yusuf Ünal, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:09:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oltasına takılan yavru köpek balığı elini ısırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]